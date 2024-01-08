Патриарх Кирилл благословил на Рождественской елке в Кремле всех детей Донбасса

Патриарх вручил им рождественские подарки

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественской елке в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) встретился с детьми-беженцами из Донецка, Луганска, Мариуполя и Запорожской области, благословил их и вручил им рождественские подарки, сообщается на сайте Русской православной церкви.

Семьи детей из-за специальной военной операции вынужденно покинули свои дома и сейчас проживают в пункте временного размещения в Пушкинском районе Московской области. Встреча с патриархом, организованная благотворительным фондом "Про жизнь", прошла перед началом театрализованного представления.

"Спасибо вам, дорогие дети Донецка и Луганска! Вы из тех мест, где сегодня все очень непросто, где идет борьба. Но это борьба за то, чтобы будущее было хорошим, чтобы все мы жили в мире, любви, единомыслии, чтобы наш единый народ оставался единым, чтобы вера православная укреплялась, чтобы дети росли в хороших семьях, в благополучии, учились хорошо, становились хорошими специалистами, достойными гражданами нашего Отечества. Очень рад вас видеть и в вашем лице благословляю всех детей Донбасса", - сказал патриарх.

На рождественский праздник в ГКД были приглашены дети военнослужащих, побывавших и находящихся в зоне специальной военной операции, учащиеся православных гимназий и лицеев, приходских воскресных школ, а также дети из многодетных семей, дети-инвалиды и воспитанники церковных и светских детских домов и приютов.