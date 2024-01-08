Кисловодский национальный парк в 2023 году посетили более 5,4 млн человек

Посещаемость выросла на 12% по сравнению с 2022 годом

ПЯТИГОРСК, 8 января. /ТАСС/. Национальный парк "Кисловодский" - один из самых больших нацпарков мира и крупнейший в Европе рукотворный парк - в 2023 году посетили более 5,4 млн человек. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В 2023 году Кисловодский национальный парк посетили более 5,4 млн человек. Число посетителей в 2023 году побило рекордную цифру 2022 года и превысило ее на 12%", - сказал Моисеев.

По его словам, парк Кисловодска - один из самых посещаемых национальных парков России.

"Кисловодский парк - это визитная карточка нашего курорта. Руководство нацпарка не только сохраняет уникальность лечебной территории, но и развивает ее как современное место для экологического отдыха молодежи и старшего поколения. Именно поэтому сейчас парк очень живой, современный и развивающийся", - отметил Моисеев.