Вильфанд прогнозирует аномальный холод в некоторых регионах в ближайшие дни

Низкие температуры, в частности, затронут Свердловскую, Ульяновскую и Волгоградскую области

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Регионы Приволжского, Уральского и Южного федеральных округов ожидает очень холодная погода в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В очаге холода окажутся регионы Уральского и Приволжского федеральных округов - температура будет ниже нормы на 8-14 градусов в течение всей недели. Конечно, это неблагоприятная ситуация для отопительных систем и опасное погодное явление", - сообщил он.

По данным Гидрометцентра, в Свердловской области, например, прогнозируются морозы до 28-33 градусов, в Ульяновской области - до 25-27 градусов, в Татарстане - до 25-31 градуса.

Сильное похолодание ожидает также юг Европейской части России. "В середине первой рабочей недели на эти регионы распространятся арктические воздушные массы, поэтому температура заметно понизится. В Краснодарском крае, например, во вторник ночью будет 1-3 градуса, днем - 5-7 градусов, а уже в среду - около минус 10 градусов ночью и от минус 4 до плюс 1 градуса днем. Это очень холодная погода. В последующие дни она будет сохраняться", - рассказал Вильфанд.

В Волгоградской и Ростовской областях морозы будут достигать 10-15 градусов, а в Крыму - 6-8 градусов. "Это первое такое сильное похолодание на юге России этой зимой", - отметил метеоролог.