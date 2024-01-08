СМИ: правительство Финляндии сохранит закрытыми КПП на границе с Россией

По данным газеты Helsingin Sanomat, такая мера будет действовать при условии, что найдутся юридические основания для этого решения

ХЕЛЬСИНКИ, 8 января. /ТАСС/. Кабинет министров Финляндии, который на этой неделе должен принять решение о работе контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, вероятно, сохранит ограничения. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

По их данным, "позиция правительства не изменилась: оно хочет держать границу закрытой <...> при условии, что будут найдены юридические основания для такого решения".

Газета уточняет, что на правительство оказывается большое давление общества, которое, согласно соцопросам, проведенным в декабре, поддерживает решительные действия по ограничениям на границе.

Ранее правительство Финляндии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 30 ноября по 14 декабря прошлого года. Два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря 2023-го по 14 января 2024 года.

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