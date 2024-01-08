Прокуратура поставила на контроль восстановление тепла в домах Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 января. /ТАСС/. Прокурор Нижнего Новгорода Игорь Мокичев, а также районные представители надзорного органа выезжают на места коммунальных аварий и контролируют восстановление работы котельных и подачу отопления в дома. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Прокурор Нижнего Новгорода и районные прокуроры по поступившим сигналам жителей областного центра и средств массовой информации выезжают на места коммунальных аварий, проводят приемы граждан, контролируют мероприятия по восстановлению надлежащего функционирования работы котельных и подаче отопления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в необходимых случаях перед ресурсоснабжающими организациями ставится вопрос об увеличении количества аварийно-ремонтных бригад.

Ранее в телеграм-канале главы города Юрия Шалабаева подписчики начали массово жаловаться на низкую температуру в квартирах. Так, жалобы поступали от жителей домов в Сормовском, Советском, Нижегородском и других районов. В Нижнем Новгороде в ночь на 8 января столбики термометров опускались ниже минус 20 градусов. Днем в понедельник температура доходила до минус 20 градусов.