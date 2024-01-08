В Петрозаводске школьников перевели на дистанционное обучение из-за гриппа

Это коснулось учащихся 7, 8 и 10 классов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Дистанционное обучение ввели для учащихся 7,8 и 10 классов в Петрозаводске. Такое решение было принято с целью предотвращения массового распространения гриппа, COVID-19, внебольничных пневмоний среди учащихся, сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава города Инна Колыхматова.

"Сегодня городская администрация получила рекомендации главного государственного санитарного врача по Республике Карелия. С целью предотвращения массового распространения гриппа, COVID-19, внебольничных пневмоний среди учащихся подросткового возраста в образовательных учреждениях и минимизации последствий эпидемического подъема заболеваемости предложено внести определенные изменения в организацию учебного процесса. С учетом этого принято решение с 9 января организовать для учащихся 7, 8 и 10 классов дистанционный режим обучения сроком на 7 дней. Учащиеся с 1 по 6, 9 и 11 классов продолжат ходить в школы в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных противоэпидемических мер", - написала Колыхматова.

По ее словам, при росте числа отсутствующих по болезни - не исключен вариант вывода классов на карантин. С 9 января также приостанавливается на семь дней работа организаций дополнительного образования. Занятия, при наличии возможности, будут проводиться дистанционно.