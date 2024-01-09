В Тбилиси 19 тыс. абонентов остались без газа из-за аварии

В компании "Тбилиси энерджи" отметили, что под отключение попали как многоквартирные дома, так и аптеки, магазины, торговые центры, отделения банков, гостиницы, рестораны, детские сады и школы

ТБИЛИСИ, 9 января. /ТАСС/. Не менее 19 тыс. абонентов в тбилисском районе Самгори остались без газоснабжения из-за повреждения газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе тбилисской газораспределительной компании "Тбилиси энерджи".

"В районе Самгори на Джавахетской улице в ходе ремонтных работ был поврежден газопровод, принадлежащий "Тбилиси энерджи". В результате сегодня, 8 января, с 17:00 (16:00 мск - прим. ТАСС) подача газа аварийно прекращена 19 тыс. абонентам", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что из-за аварийного отключения без газа остались как многоквартирные дома, так и аптеки, магазины, торговые центры, отделения банков, гостиницы, рестораны, детские сады и школы.

Предполагается, что газ начнут включать поэтапно с утра 9 января.