В Херсонской области анонсировали восстановление электроснабжения 9 января

Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что ремонт осложняется сильным ветром и обледенением проводов

ГЕНИЧЕСК, 9 января. /ТАСС/. Подача электроэнергии в Херсонской области будет возобновлена во вторник, 9 января, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Ранее в "Херсоноблэнерго" сообщили об аварийном отключении электроэнергии и связи в пяти районах региона из-за непогоды.

"Ожидаем, что часть потребителей получит свет до окончания текущих суток. Полностью электроснабжение области планируется восстановить завтра", - сообщил в Telegram-канале Сальдо.

Губернатор уточнил, что процесс восстановления осложняется сильным ветром и обледенением проводов.