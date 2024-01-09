Минобороны Украины впервые произвело массовую закупку женской военной формы

Глава ведомства Рустем Умеров признал, что за последние четыре месяца в министерстве были выявлены ранее совершенные нарушения на сумму $263 млн

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Министерство обороны Украины впервые осуществило закупку большого количества комплектов женской военной формы. Об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров.

"Впервые Минобороны приобрело 50 тыс. комплектов женской формы, 100 тыс. электрических грелок, 15 тыс. активных наушников", - написал он на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Умеров признал, что за последние четыре месяца в Минобороны "были выявлены ранее совершенные нарушения на сумму более 10 млрд гривен ($263 млн - прим. ТАСС)".

С февраля 2023 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. Многие мужчины месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

1 октября на Украине вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Их обязали поступить таким образом до 31 декабря 2026 года, остальные могут сделать это по собственному желанию. Специальность считается подлежащей учету на основании как фактического места работы, так и полученного диплома.

В конце 2023 года украинские парламентарии стали разрабатывать новый законопроект о мобилизации. По словам депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой, в документе, помимо прочего, мужчины и женщины уравниваются как военнообязанные. Главком ВС Украины Валерий Залужный в целом поддержал законопроект, но выступил против призыва женщин на службу.