В Климовске подачу тепла во все квартиры планируют запустить 9 января

Из-за аварии на котельной без отопления остались 173 многоквартирных домов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Подачу тепла в квартиры микрорайона Климовск городского округа Подольск планируется запустить вечером во вторник, 9 января. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В результате аварии на котельной без отопления в микрорайоне остались 173 МКД (многоквартирных дома), в 69 домов его подача восстановлена, в 36 из них тепло уже пришло во все квартиры. <...> Завтра в 19:00 [мск] аварийные бригады, закрепленные за каждым из домов, начнут запускать квартирные стояки, чтобы начать подавать тепло в квартиры", - говорится в сообщении.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что власти Московской области работают круглосуточно для восстановления теплоснабжения в микрорайоне Климовск в Подольске.

"У нас есть показания приборов в котельной, статистика, но гораздо важнее сухих цифр наш с вами диалог. Мы работаем круглосуточно, для того чтобы тепло пришло в каждый дом. Проверяем и внешние, и внутренние сети, важно не допустить очередных прорывов. Все это требует времени, и я благодарен жителям за терпение, за то, что помогаете нам", - сказал Воробьев.

Отмечается, что сейчас, помимо устранения аварии и ее последствий, одна из основных задач властей Подмосковья - не терять контакт с жителями, быть с ними на связи. "Спасибо вам за то, что дважды в день - утром в 10:00 и вечером в 18:00 - вы находите время, чтобы встретиться с нами и поговорить. Мы продолжим общаться и завтра - в 10 часов утра", - добавил губернатор.

Как отметил Воробьев, в работе по восстановлению отопления задействованы около 200 бригад. "Есть позитивные сдвиги, и это очень радует. Пока мы встречаемся с вами, дорогие жители, идет подключение домов. Чтобы не прорвать ничего, нужно постепенно поднимать температуру", - привели слова Воробьева со встречи с жителями.

Вице-губернатор региона Евгений Хромушин пояснил, что отопление по подъездным стоякам будет запущено в течение ночи и дня. "Где нужно, меняем радиаторы, где нет такой возможности, запускаем напрямую, чтобы <...> дома отапливались по стоякам. С 19:00 просим всех быть в квартирах. Потому что мы начинаем запускать квартирные стояки. По электричеству, как вы видите, везде стоят передвижные электростанции. Да, есть отдельные проблемы по щиткам, но у нас более 50 бригад занимается конкретно этим вопросом", - процитировали в сообщении Хромушина.

Как рассказали в пресс-службе, жители выразили беспокойство, что в будущем может произойти подобная аварийная ситуация, но Воробьев сообщил, что после передачи котельной муниципалитету она будет отремонтирована.

"Сегодня котельная передана нам в управление. Я хочу поблагодарить за это силовой блок. Мы, конечно, стучались в эту дверь, стучались неоднократно, но безуспешно. Сейчас, учитывая ситуацию, которая сложилась, котельная находится у нас в эксплуатации. То есть мы можем из бюджета инвестировать деньги в трассы, дымососы, которые сегодня не работают на основном котле, в горелки и прочие вещи. Я буду у вас бывать регулярно, чтобы выполнить всю ту программу, которую мы с вами обсуждаем", - сказал губернатор.

Дежурство аварийных бригад

В материале отмечается, что в 36 домах, в которых было подано отопление, продолжают круглосуточно дежурить аварийные бригады. "В работе задействовано больше 400 человек только в 69 домах, которые подключили к отоплению. В 36 из них тепло пустили в квартиры. Мы не можем подать его сразу на полную мощность, начинаем с 60 градусов, к завтрашнему дню нормативные показатели будут достигнуты. Но все бригады остались в домах, при возникновении каких-либо ситуаций они будут оперативно реагировать, исправлять ошибки", - привели в тексте слова министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.

Губернатор Подмосковья также рассказал, что в Климовске будет создана специальная бригада по восстановлению пострадавших в результате аварии многоквартирных домов. "Скоро в Климовске начнет работу специальное выделенное подразделение со штатом слесарей, электриков, техники, потому что жители каждого двора, в который я сегодня заходил, мне говорили, что недостаточно рабочего персонала. Мы представим вам до 1 февраля структуру, где вы увидите, сколько и каких должно быть специалистов, и займемся самыми животрепещущими вопросами восстановления жилого фонда. Я дал поручение подготовить программу по восстановлению территорий, которые вас всех, как и меня, беспокоят. Это подвалы, чердаки, подъезды и так далее", - сказал губернатор.

В пресс-службе добавили, что в микрорайоне в круглосуточном режиме продолжают работать пункты временного пребывания для людей, в домах которых отсутствует отопление. Помощь жителям Климовска оказывают волонтеры. Информацию о дополнительной помощи жители могут получить по телефону 112.

"Из 1 123 обращений жителей 423 получены в ходе поквартирных обходов сотрудниками администрации и волонтерами. Полностью решены 325 вопросов, 119 - частично, 679 - в работе. У нас создан внутренний штаб совместно с "Мособлэнерго", еще "Россетями" и "Мосэнергосбытом". За два дня выдали 1 374 обогревателя, 4 600 одеял и пледов, 85 продуктовых наборов, обеспечено бесперебойное горячее питание. Предоставлены три гостиничных номера для проживания многодетных семей. У нас есть номерной фонд, который мы также при необходимости готовы предоставить для наших жителей", - сказал глава Подольска Григорий Артамонов, его слова приводятся в материале.

Авария в Климовске

4 января Артамонов сообщил, что в муниципалитете произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, были обнаружены три утечки. В результате без отопления оказались жители более 170 домов. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в ряде населенных пунктов Подмосковья в ночь с 3 на 4 января опускалась ниже 30 градусов. В столичном регионе был объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха в Подольске понижалась до минус 21 градуса.

По итогам проведенных аварийно-восстановительных работ котельная была запущена, однако затем на объекте выявили технические неполадки. Вечером 5 января был запущен котел. 6 января Артамонов заявил о введении режима чрезвычайной ситуации локального характера в Подольске. Из-за морозов отопительная система замерзла, в результате чего при запусках появлялись новые прорывы на магистральной линии и в домах.