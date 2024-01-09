Вильфанд прогнозирует морозную погоду в регионах на 14 января

В частности, в Московской и Ленинградской областях температура может опуститься до минус 20 градусов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Все регионы России ожидает морозная погода на старый Новый год 14 января. В Московской и Ленинградской областях, например, температура будет опускаться до минус 20 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В этом году новогодняя ночь по старому стилю во всех регионах будет уверенно морозная. В Московском регионе, например, прогнозируется минус 15-20 ночью и минус 8-13 градусов днем. В Ленинградскую область морозы тоже вернутся после оттепели - ожидается также до минус 15-20 градусов. Даже на юге ожидаются морозы, а это уж точно редкость", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Краснодарском крае на старый Новый год прогнозируется около минус 10 градусов ночью и минус 5 градусов днем, в Ростовской области - минус 11 градусов ночью и минус 7 градусов днем.

"В некоторых регионах азиатской части России температура будет повыше нормы, но там очень низкие нормы, поэтому морозы это не отменяет. Старый Новый год будет, как положено, везде с морозами", - отметил он.