На Камчатке откроют семейный МФЦ

В нем клиенты смогут получать необходимые услуги в режиме одного окна

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 января. /ТАСС/. Открытие семейного МФЦ в Мильковском муниципальном районе Камчатки запланировано на 2024 год. Его создание позволит семьям получать необходимые услуги в режиме одного окна, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Главная цель создание такого Центра заключается в том, чтобы на одной площадке объединить все необходимые службы, которые могут оказать помощь нашим семьям. В нем будет работать служба первичного приема, куда может прийти семья с любой проблемой для того, чтобы специалисты ее решили, педагоги-психологи и юристы, сюда же можно обратиться за помощью к специалистам по социальной работе. Первый семейный МФЦ уже начал работу в Петропавловске-Камчатском в конце декабря 2023 года, в Мильковском районе он примет первых посетителей в 2024 году", - сказали в региональном правительстве.

Мильковский муниципальный район - один из крупнейших районов Камчатки, расположен в 300 км от краевой столицы. В нем проживают порядка 9 тыс. человек.