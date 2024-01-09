В пригороде Магадана из-за морозов объявили свободное посещение школ

Речь идет о Соколе и Уптаре

ТАСС, 9 января. Учащиеся школ в пригороде Магадана 9 января могут посещать занятия в свободном режиме, на усмотрение родителей. Об этом говорится в сообщение на официальной странице городской администрации в сети в "Вконтакте".

"Сегодня, 9 января, из-за сильных морозов в Уптаре с 1 по 11 классы - свободное посещение школы, в Соколе - с 1 по 8-й классы", - уточняется в сообщение.

Колымское УГМС объявило предупреждение о том, что в период 6-10 января в Магадане ожидается аномально холодная погода, средняя суточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более.