В Пентагоне заявили, что министра обороны США перевели из интенсивной терапии

В заявлении пресс-секретаря ведомства Патрика Райдера отмечается, что Ллойд Остин испытывает недомогание

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин переведен из отделения интенсивной терапии, но по-прежнему испытывает недомогание. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, распространенном в понедельник пресс-службой военного ведомства.

По словам Райдера, глава Минобороны продолжает лечиться в Национальном медицинском центре Уолтера Рида (штат Мэриленд) в окрестностях Вашингтона. "Он больше не находится в отделении интенсивной терапии и восстанавливается в более уединенной части больницы. Он по-прежнему испытывает недомогание, но прогноз хороший", - подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.

Он отметил, что 8 января Остин поговорил по телефону со своим заместителем Кэтлин Хикс, помощником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, а также получил последнюю информацию от главы Центрального командования ВС США генерала Майкла Куриллы. "У нас пока нет точной даты его выписки, но до этого момента мы будем на ежедневной основе публиковать новые данные", - заявил Райдер.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден не планирует отправлять Остина в отставку, однако вашингтонская администрация проведет проверку в связи с тем, что Пентагон своевременно не уведомил о госпитализации своего руководителя.

Члены Конгресса США ранее потребовали от Остина объяснить, почему Пентагон не известил общественность и власти о случившемся. Газета Politico проинформировала, что Минобороны три дня держало в тайне от Белого дома сведения о месте пребывания министра. Главу Пентагона госпитализировали 1 января из-за осложнений, вызванных недавней медицинской процедурой.