В Якутске школьников освободили от очного обучения из-за морозов

Это касается учащихся 1-5-х классов

ЯКУТСК, 9 января. /ТАСС/. Школьники 1-5-х классов в Якутске освобождены от посещения занятий из-за низких температур. Об этом сообщается в Telegram-канале городского управления образования.

"Актированный день для обучающихся 1-5-х классов", - говорится в сообщении. Обучение будет проходить для учеников дистанционно.

Температура воздуха в Якутске в 06:00 (00:00 мск) составила минус 46 градусов в районе Гимеина, в районе аэропорта - минус 47 градусов. В Якутске туман. По данным Якутского гидрометцентра, днем температура воздуха составит минус 44-46 градусов.