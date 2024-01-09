В Алтайском крае полностью возобновили движение по дорогам

Его ранее перекрыли из-за непогоды

БАРНАУЛ, 9 января. /ТАСС/. Проезд всех видов транспорта открыт по дорогам в Алтайском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.

"По данным "Алтайавтодора", сняты ограничения для движения автотранспорта на всех участках автодорог края, закрытых дорог нет", - сказано в сообщении.

На сайте "Алтайавтодора" уточняется, что речь идет о дорогах К-08 Крутиха - Панкрушиха - Хабары - Славгород - граница Республики Казахстан на участке от села Подойниково Панкрушихинского района до села Хабары, К-09 Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан на участке от села Курья до села Староалейское Третьяковского района, а также К-03 Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области на участке от города Змеиногорска до города Рубцовска. Также перекрывалось движение по одному участку дороги К-18 от села Новокалманка Усть-Калманского района до села Маралиха Чарышского района.

Ранее в Алтайском крае было объявлено штормовое предупреждение на 8-9 января. Синоптики прогнозировали усиление порывов ветра до 28 м/с, снег, метель, гололед.