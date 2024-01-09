На Камчатке пройдет гонка на собачьих упряжках "Берингия-2024"

Соревноваться будут 17 каюров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 января. /ТАСС/. 17 каюров подали заявки на участие в традиционной гонке на собачьих упряжках "Берингия-2024", которая проводится на Камчатке с 1990 года. Они пройдут по тундре почти 1 500 км, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"В регионе завершилась заявочная кампания гонки "Берингия-2024" - на старт выйдут 17 каюров. Они стартуют 3 марта из села Эссо в Быстринском районе, пройдут на упряжках до поселка Усть-Камчатск - всего около 1 425 км", - сообщили в региональном правительстве.

Для сравнения, в гонке 2023 года приняли участие 12 каюров, несколько из них снялись с гонки еще до завершения соревнования из-за недостаточно хорошей подготовки и ухудшения здоровья ездовых собак. Подготовка к событию уже началась: идет закупка техники, одежды для каюров, ветеринарных препаратов и т. д.

Традиционная гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на Камчатке с 1990 года. Каюры со своими собаками проходят около 1 тыс. км по тундре, победители получают крупные денежные призы. С 2010 года "Берингия" имеет статус официального праздника Камчатского края.