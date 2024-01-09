Вильфанд прогнозирует снегопады и метели в Москве в ближайшие дни

Высота снежного покрова заметно увеличится, считает научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Потепление со снегопадами и метелями ожидается в Москве с 9 по 11 января. Высота снежного покрова заметно увеличится, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник, среду и четверг будет идти снег, и это приведет к тому, что высота снега увеличится на 4-8 см. Это все-таки заметно. В четверг при усилении ветра до 17 м/с будут и метели. Так что потепление нельзя будет назвать комфортным. Кроме того, закончится эта красивая, хотя и очень холодная погода - солнечная, с блестками на снегу. Погода станет хмурой и мрачноватой", - сообщил он.

По словам Вильфанда, во вторник днем в столице ожидается минус 7-9 градусов, в среду - минус 6-8 градусов, в четверг - минус 1-3 градуса. Затем придет очередное похолодание, с 12 по 14 января температура днем будет опускаться до минус 16-20 градусов.

Ранее метеоролог сообщил, что в Московском регионе ожидается до минус 15-20 градусов ночью и минус 8-13 градусов днем на старый Новый год.