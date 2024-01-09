В двух отдаленных селах Камчатки появится высокоскоростной интернет

Его планируют провести до конца 2024 года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 января. /ТАСС/. Высокоскоростной мобильный интернет и улучшенная сотовая связь появятся в отдаленных селах Карага и Слаутное на Камчатке в 2024 году. Эта работа будет проведена в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подвело итоги голосования за малонаселенные пункты, которые в приоритетном порядке подключат к мобильному интернету в 2024 году. По итогам голосования 2023 года на Камчатке были определены два населенных пункта - село Карага Карагинского района и село Слаутное Пенжинского района. Высокоскоростной мобильный интернет и сотовая связь стандарта LTE придут в данные поселения до 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.

Базовые станции планируется подключать преимущественно волоконно-оптическими линиями связи, что обеспечит передачу данных на высокой скорости, а также позволит существенно увеличить охват населенных пунктов цифровой инфраструктурой. В 2023 году по данной программе скорость интернета и качество мобильной связи были улучшены в четырех селах.

Карага и Слаутное - два отдаленных села на севере Камчатки. В них проживают в общей сложности около 600 человек.