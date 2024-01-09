В Москве ожидаются облачная погода с небольшим снегом и до 9 градусов мороза

Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, местами умеренный, гололедица и температура до минус 9 градусов прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 7 градусов до минус 9 градусов. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов, ожидаются облачность, снег, гололедица.

Ветер западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от минус 7 градусов до минус 12 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 13 градусов, местами - до минус 18 градусов.