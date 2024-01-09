Израиль подтвердил, что не ограничивает доставку гуманитарной помощи в Газу

Отмечается, что 8 января досмотрели и переправили в сектор Газа 202 грузовика с гумпомощью

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /ТАСС/. Власти Израиля подтвердили, что не ограничивают доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Нет ограничений на количество гуманитарной помощи, которая может попасть в сектор Газа", - говорится в сообщении Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях, размещенном в X (ранее Twitter).

Отмечается, что 8 января были досмотрены и переправлены в сектор Газа 202 грузовика с гуманитарной помощью, 75% из которых доставили еду, остальные - воду, медикаменты и необходимые материалы для оборудования укрытий.