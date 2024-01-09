По понтонному мосту между Благовещенском и китайским Хэйхэ открыли грузовое движение

Они ранее осуществлялись только по автомобильному мосту через пункт пропуска Кани-Курган

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 января. /ТАСС/. Движение грузового транспорта запустили по понтонному мосту через Амур между российским Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

"С 9 января по международному понтонному мосту между Благовещенском и Хэйхэ началось движение грузового транспорта", - сказали в ведомстве.

Понтонный мост введен в эксплуатацию 3 января. Движение было открыто только для пассажирских перевозок. Это решение было принято в целях обеспечения безопасных и комфортных условий для пассажиров в новогодние каникулы.

В целом в праздничные дни с 30 декабря 2023 года по 7 января обслужено с российской и китайской сторон порядка 11,5 тыс. пассажиров. Пассажирские перевозки осуществлялись до 3 января судами на воздушной подушке, а с 3 января автобусами. В период праздничных дней перевозки организованных групп туристов прошли без сбоев по заранее согласованному на этот период графику.

Ранее грузовые международные перевозки осуществлялись только по автомобильному мосту через пункт пропуска Кани-Курган.