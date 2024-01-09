В МЭШ в 2023 году оформили более 370 тыс. цифровых справок об обучении

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Пользователи Московской электронной школы (МЭШ) оформили в 2023 году свыше 370 тысяч цифровых справок об обучении. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"За год в Московской электронной школе (МЭШ) было создано более 370 тысяч цифровых справок об обучении. С 2022-го их можно получить в электронном виде. Справка об обучении подтверждает факт обучения ребенка в конкретной школе. Она может потребоваться при покупке льготного билета на железнодорожный транспорт, для получения скидок в музеях, театрах и других многочисленных услуг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заказать справку в электронном виде можно из личного кабинета родителя в электронном дневнике МЭШ.

"Новый функционал позволил освободить родителей от личного посещения школы. Справку можно заказать и получить вне зависимости от местонахождения и в любое удобное время суток. <...> Доля заказов справки на бумажном носителе постоянно сокращается, а популярность цифровой - растет. Так, за прошлый год менее 20 процентов заявителей считали необходимым получить ее дубликат на бумаге", - цитируют в сообщении Елену Шинкарук, председателя Комитета государственных услуг города Москвы.

"Московская электронная школа" - совместный проект департамента образования и науки и департамента информационных технологий, реализуемый с 2016 года. Это единая цифровая образовательная платформа для учеников, учителей и родителей. Среди основных сервисов "МЭШ" - библиотека учебных материалов, электронный журнал, электронный дневник, "Москвенок" и "Портфолио учащегося".