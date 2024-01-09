В Сахалинской области началась путина наваги

Активный промысел рыбы завершится в феврале

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 января. /ТАСС/. Сахалинские рыбаки приступили к добыче наваги, сообщили ТАСС в министерстве рыболовства островного региона.

"Началась наважья путина. Первыми начали добычу рыбаки на северо-западе Сахалина", - рассказали в ведомстве.

Активный промысел наваги завершится в феврале. Основной вылов традиционно ожидается в заливе Терпения у юго-восточного берега Сахалина. В этом году там планируется добыть более 5 тыс. тонн наваги. В прошлом году там было выловлено более 4 тыс. тонн наваги.

Навага - популярный вид рыбы для добычи в Дальневосточном федеральном округе.