На Чукотке открыли сезонную дорогу к удаленному селу за полярным кругом

По сезонной дороге в населенный пункт в числе прочих грузов будут доставлять материалы для строящейся школы

ТАСС, 9 января. Автозимник к селу Островное открыли в Билибинском районе Чукотки, который полностью находится за полярным кругом, сообщили ТАСС в районной администрации.

"Автозимник принят в эксплуатацию, общая протяженность сезонной дороги - порядка 50 км. По ней будут доставляться в числе прочих грузов стройматериалы для строительства новой школы", - сказали в администрации Билибинского района.

Село Островное является труднодоступным населенным пунктом, добраться до него летом и в межсезонье можно на лодках из села Кепервеем. Движение по автозимнику открыто для легковых и грузовых автомобилей.