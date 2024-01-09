В Кургане в 2024 году намерены открыть центр женского здоровья

Как уточнил глава региона Вадим Шумков, он будет работать по принципу "одного окна"

ТАСС, 9 января. Центр женского здоровья создадут в Кургане в 2024 году, сообщил в интервью ТАСС губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"В 2024 году после ремонта здания и оснащения его необходимым оборудованием будет создан Центр женского здоровья, который будет работать для женщин по принципу "одного окна", - сказал Шумков.

Принцип "одного окна" предполагает, что оказание услуг концентрируется в одном месте.

В облправительстве отмечают, что в регионе нет листа ожидания для проведения ЭКО, ежегодное выделение до 560 направлений позволяет в течение шести месяцев получить необходимую процедуру. В области ведется работа по доабортному консультированию, в результате за пять лет это позволило сохранить жизни более 2 тыс. детей, при этом 570 - только за 11 месяцев 2023 года. Также выросла ожидаемая продолжительность жизни при рождении - в 2022 году она составила 69,88 года, а в 2023 году - 70,04 года.