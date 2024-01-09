Парламент Южной Кореи принял законопроект о запрете собачьего мяса

По данным The Chosun Ilbo, в документе отсутствует информация о наказании за употребление мяса собаки в пищу

СЕУЛ, 9 января. /ТАСС/. Парламент Республики Корея принял законопроект о запрете на разведение и убой собак в целях употребления их мяса в пищу. Об этом сообщила газета The Chosun Ilbo.

Законопроект также запрещает распространение собачьего мяса в коммерческих целях. За убой собаки в целях получения ее мяса может грозить до трех лет тюрьмы или штраф в размере 30 млн вон ($22,8 тыс.). За разведение и распространение мяса предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы или штраф 20 млн вон ($15,2 тыс.). Законопроект имеет переходный период в три года, в течение которых наказания не будут применяться.

Помимо этого, владельцы ферм по разведению собак и заведений общественного питания, где предлагают блюда из мяса собак, скотобойни, дистрибьюторы должны сообщить о своем бизнесе местным властям для "получения помощи" при закрытии организаций и для переподготовки работников.

Как отмечает газета The Chosun Ilbo, в законопроекте отсутствует наказание за употребление мяса собаки в пищу.

За законопроект проголосовали 208 депутатов из 210 присутствовавших, 2 воздержались. Инициатива получила поддержку правящей партии "Гражданская сила" и ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро".

По данным властей, в Республике Корея работает около 1 150 ферм по разведению собак, около 34 предприятий по убою этих животных и около 1 600 заведений общественного питания, где предлагают мясо собаки в качестве пищи.