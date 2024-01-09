Bloomberg: в литровой бутылке воды может содержаться 240 тыс. пластиковых частиц

По данным агентства, бутилированная вода содержит больше опасных пластиков, чем считалось ранее

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. В бутилированной воде содержится в 100 раз больше пластиковых частиц, чем считалось ранее, что означает, что степень их угрозы здоровью человека может быть сильно недооценена. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные исследования, проведенного химиками Колумбийского университета в Нью-Йорке.

По его результатам, в литровой бутылке воды в среднем может содержаться около 240 тыс. пластиковых частиц. Агентство указывает, что этот показатель в 100 раз больше установленного в результате предыдущих исследований, в которых учитывалось только содержание микропластика, т.е. частиц размером от 0,001 мм до 0,5 мм. В рамках нового исследования было установлено, что в каждом литре бутилированной воды содержатся от 110 тыс. до 370 тыс. пластиковых частиц, 90% из них - наночастицы размером менее 0,001 мм.

Отмечается, что химики исследовали воду на предмет содержания в ней семи распространенных типов пластика, включая полиэтилентерефталат, из которого делают большинство бутылок для воды, а также полиамид, часто используемый в фильтрах для очистки воды перед розливом. Bloomberg пишет, что нанопластики представляют более значительную угрозу для здоровья человека, чем микропластики, из-за способности проникать в клетки человека, попадать в кровоток и поражать внутренние органы.