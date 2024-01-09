Politico: британские депутаты боятся работать в Вестминстерском дворце из-за его состояния

По словам некоторых членов парламента, если бы здание не обладало статусом объекта всемирного наследия, людям бы "не разрешили даже зайти"

БРЮССЕЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Члены парламента Великобритании, высшего законодательного органа страны, отказываются работать в "холодном и разрушающемся" Вестминстерском дворце, который является зданием парламента. Об этом сообщила европейская версия издания Politico.

Издание указывает со ссылкой на британских парламентариев, что политики и административные сотрудники предпочитают работать из дома и приходят в офисы "настолько редко, насколько возможно". "Если люди работают в подвале, то они точно не захотят находиться там в четверг и пятницу, потому что там неуютно и нет окон", - заявил газете член британского законодательного органа на условиях анонимности, имея в виду офисы в самой старой части здания. Некоторые депутаты также отмечают, что находиться во дворце небезопасно, если бы он не обладал статусом объекта всемирного наследия, людям бы "не разрешили даже зайти в такое <...> аварийное здание".

Как ранее сообщала британская газета The Daily Telegraph, капитальный ремонт исторического здания британского парламента может обойтись в 14 млрд ($18,7 млрд) и занять около 20 лет. В 2016 году Объединенный комитет Вестминстерского дворца указал, что фундамент здания грозит сползти в Темзу, резной облицовочный камень разрушается из-за загрязнения воздуха, кровля не выдерживает, внутри самого дворца протекают трубы и неисправна электропроводка, а в ходе последнего ремонта в конце 1940-х годов при отделке помещений был использован канцерогенный асбест, вредный для здоровья человека.