Выплаты в 500 тыс. рублей получат 38 пострадавших при обстрелах Белгорода

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, деньги перечислят уже 9 января

ТАСС, 9 января. В Белгороде 38 жителей, которые пострадали от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, получат выплаты в 500 тыс. рублей. Об этом сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

"В настоящее время 38 человек [получили] средний или тяжкий вред здоровью. Они подпадают под выплаты в соответствии с ранениями", - сказал Иконников.

Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, выплаты будут перечислены уже 9 января.

Согласно распоряжению правительства Белгородской области, жители региона, получившие средние и тяжелые ранения при обстрелах ВСУ, имеют право на получение 500 тыс. рублей из бюджета региона.

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.