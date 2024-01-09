В Климовске без тепла остаются 63 дома, подключены уже 110

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, власти области работают круглосуточно для восстановления теплоснабжения в микрорайоне

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Теплоснабжение восстановлено в 110 многоквартирных домах в микрорайоне Климовск Подольска, сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе.

"Теплоснабжение восстановлено в 110 многоквартирных домах, в 64 - в полном объеме. Ведутся работы по подключению еще 63 домов, в которых проживают почти 7 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что власти Московской области работают круглосуточно для восстановления теплоснабжения в микрорайоне Климовск в Подольске. 4 января в муниципалитете произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, были обнаружены три утечки. В результате без отопления оказались жители более 170 домов. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в ряде населенных пунктов Подмосковья в ночь на 4 января опускалась ниже 30 градусов.

Подмосковный СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В рамках него задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод". Также возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий, задержан заместитель главы администрации городского округа Подольск.