Тамбовская область перевыполнила план по лесовосстановлению на 35% в 2023 году

В регионе преимущественно произрастают сосна и дуб

ТАСС, 9 января. Тамбовская область в 2023 году провела лесовосстановление на 812 га, что на 35% превысило целевой показатель. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

"В Тамбовской области перевыполнен целевой показатель регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" - он на 35% превысил требуемые данные. В 2023 году лесовосстановление провели на 812 га лесных участков региона, что почти на треть превышает площади вырубленных и погибших лесов", - говорится в сообщении.

Основными лесообразующими культурами в регионе являются сосна и дуб. Саженцы ежегодно высаживают на лесных участках региона работники лесного хозяйства.

Как отметила пресс-служба, под создание лесных культур в 2024 году лесные хозяйства региона подготовили 750 га почвы.