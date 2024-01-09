В Челябинске не вставшего на воинский учет мигранта лишили российского гражданства

По закону он должен был явиться в военкомат в течение двух недель с момента получения гражданства, но не сделал этого

ЧЕЛЯБИНСК, 9 января. /ТАСС/. Главное управление МВД России по Челябинской области приняло решение прекратить гражданство России 28-летнего мигранта, который не встал на воинский учет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления.

"В рамках операции "Нелегальный мигрант" принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении 28-летнего мужчины, ранее являющегося гражданином ближнего зарубежья", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина в феврале 2021 года подал заявление на приобретение гражданства Российской Федерации. Согласно действующему законодательству, ему была установлена обязанность явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат для постановки на воинский учет. Эту обязанность он не исполнил.