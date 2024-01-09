Ирак доставил 10 млн литров топлива в Египет для переправки в сектор Газа

Груз передали в распоряжение Египетского общества Красного Полумесяца

КАИР, 9 января. /ТАСС/. Ирак прислал в Египет танкер с 10 млн литров дизельного топлива, которое в дальнейшем переправят в сектор Газа. Об этом сообщил представитель Иракского общества Красного Полумесяца.

"Танкер "Багдад", в резервуарах которого находится 10 млн литров топлива, пришвартовался в одном из портов Суэцкого канала", - привел его слова новостной портал Sada al-Balad. Представитель организации добавил, что горючее, доставленное из Ирака, "предназначается для удовлетворения потребностей населения сектора Газа".

Груз передали в распоряжение Египетского общества Красного Полумесяца, которое контролирует его переправку по Синайскому полуострову к контрольно-пропускному пункту "Рафах" на границе с Газой и доставку на территорию палестинского анклава.

До прибытия иракского танкера с топливом в египетских портах в Суэцком канале уже швартовались несколько судов, в частности из Саудовской Аравии, которые доставляли гуманитарную помощь, главным образом продовольствие, одежду и медикаменты, для транспортировки в Газу через КПП "Рафах" и распределения между жителями сектора.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.