В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Порывы ураганного ветра 10 и 11 января могут достигать 33 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону

БАРНАУЛ, 9 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае, порывы ураганного ветра 10 и 11 января могут достигать 33 м/с. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Сегодня было озвучено штормовое предупреждение на 10 и 11 января, - заявили в пресс-службе регионального ведомства. - Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег, отложение мокрого снега, гололед. Также усиление ветра до 19-23 м/с, порывы до 29-30 м/с, местами до ураганных значений в 33 м/с".

Как сообщил в Telegram-канале губернатор Виктор Томенко, в регионе введут режим повышенной готовности, решение об этом принято на оперативном совещании правительства.

"Принято решение вводить в крае режим повышенной готовности. Должна быть усилена работа аварийных бригад, чтобы в случае необходимости оперативно помогать жителям края справиться с последствиями чрезвычайных ситуаций. Из-за сложной обстановки, в том числе метелей, снегопадов, гололедицы и ветра, восемь муниципальных образований края уже функционируют в режиме ЧС", - написал он. По словам Томенко, это Целинный, Косихинский, Завьяловский, Михайловский районы, города Заринск, Новоалтайск, Рубцовск и Барнаул. Губернатор также сообщил, что с 1 по 8 января в крае потушили семь пожаров, в которых погибли три человека, еще четверо получили травмы.

Также некоторые жители региона сталкивались в начале года с коммунальными проблемами: в Новоалтайске аварийные службы в течение суток проводили работы над устранением засора канализационного коллектора, в Волчихе Волчихинского района устраняли аварию на водоводе. Водоснабжение в населенных пунктах, где были перебои, восстановлено в полном объеме, отметил Томенко.

С 1 по 8 января на территории края неоднократно вводились ограничения движения для всех видов транспорта на региональных трассах, а также на участках федеральных дорог из-за ограниченной видимости и сильного ветра. Как сообщили в Госавтоинспекции, с начала года в регионе произошло 39 ДТП, в которых погибли 3 человека, травмированы 65 человек, в том числе 17 детей.