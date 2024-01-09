Прокуратура внесла представление главе Екатеринбурга из-за плохой уборки снега

В городе зафиксировали некачественное проведение работ, в частности, на подъездах к образовательным учреждениям и детским садам, а также остановкам общественного транспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Прокуратура внесла представление главе Екатеринбурга Алексею Орлову из-за выявленных многочисленных нарушений при содержании улично-дорожной сети города в зимний период. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Прокуратура Екатеринбурга выявила многочисленные нарушения при содержании улично-дорожной сети города в зимний период. Прокуратурой Екатеринбурга в адрес главы Екатеринбурга внесено представление об устранении нарушений закона, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры города", - говорится в сообщении.

Решение приняли на основании проверки правоохранительными органами качества уборки улично-дорожной сети, в том числе подъездов к образовательным учреждениям и детским садам, остановок общественного транспорта, выделенных полос для движения общественного транспорта.

"В настоящее время прокуратурой города организован комплекс проверочных мероприятий, которые будут проводиться на системной основе в течение всего зимнего периода, по результатам которых будет дана принципиальная оценка качества проведения сезонных работ по уборке муниципального образования "город Екатеринбург" от снега", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее местные СМИ сообщали, что с 7 января в Свердловской области начались снегопады, на дорогах возникло множество аварий.