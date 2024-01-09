Машино-места на западе Москвы выставят на аукцион

Площадь 64 объектов на западе Москвы составляет от 11 до 16,1 кв. м

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Более 60 машино-мест выставят на торги на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"На аукционах город реализует различное имущество для предпринимателей и жителей столицы. Среди них машино-места, которые находятся в наземных и подземных паркингах. Так, в январе пройдут торги по продаже 64 объектов на западе Москвы, площадь которых составляет от 11 до 16,1 кв. м. Покупатели смогут выбрать подходящий вариант, исходя из габаритов своего автомобиля", - сказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что машино-места расположены в охраняемом паркинге жилого дома по адресу: 2-я Филевская улица, дом 8, сооружение 1. Недалеко находится Кутузовский проспект и станция метро "Филевский парк".

"Прием заявок от потенциальных покупателей машино-мест в зависимости от выбранного объекта завершится 17 и 18 января. Торги в форме публичного предложения, когда у горожан есть возможность приобрести лот со скидкой до 45 процентов от начальной стоимости, состоятся на электронной площадке "Росэлторг" 29 и 30 января", - отметил генеральный директор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов.