Советник президента Литвы назвала русские школы советским наследием

Аста Скайсгирите отметила, что их необходимо действеннее интегрировать в жизнь страны

ВИЛЬНЮС, 9 января. /ТАСС/. Работающие в Литве государственные общеобразовательные школы национальных меньшинств, в том числе с русским языком обучения, являются советским наследием, и их нужно действеннее интегрировать в жизнь страны. Об этом в эфире радиостанции "Жиню радияс" заявила советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите.

"Русские школы, как и школы других нацменьшинств, являются советским наследием. Они работали тогда, существуют и сегодня, - сказала она. - Но надо думать не о том, как их уничтожить, а о том, как молодежь нацменьшинств действеннее интегрировать в жизнь Литвы".

Советник считает, что без свободного владения литовским языком, без хорошего знания истории, культуры Литвы невозможна полнокровная жизнь человека в этой республике. "Они (русскоязычные и другие представители нацменьшинств - прим. ТАСС) закрываются в определенных рамках, и это может стать проблемой", - отметила Скайсгирите.

На прошлой неделе министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас заявил, что Литва должна последовать примеру соседних Латвии и Эстонии, которые отказываются не только от школ с обучением на русском языке, но и от преподавания русского как иностранного.