На Северном Кавказе объявили лавинную опасность

В регионе ожидаются дожди и мокрый снег

ТАСС, 9 января. Дожди и мокрый снег ожидаются в регионах Северного Кавказа 9 января. В горах Карачаево-Черкесии и Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение из-за лавиноопасности, информация размещена на сайтах региональных управлений МЧС.

"В течение суток 9 и 10 января в предгорных и горных районах Кабардино-Балкарской Республики местами ожидается очень сильный южный ветер 30 м/с., 9 января местами <…> сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, очень сильного снега", - говорится в сообщении.

В горах Северной Осетии и Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин. Спасатели предупредили о возможных ЧП, связанных с повреждением опор ЛЭП, домов, дорог, мостов и объектов инфраструктуры.

В Ставропольском крае в течение дня прогнозируют сильные осадки, днем налипание мокрого снега и порывы ветра до 15-20 м/с. Гололедица на дорогах. Небольшие дожди в течение дня и мокрый снег в горах прогнозируют в Дагестане и Ингушетии.