Сборы российского кино в январе могут превысить показатели всего 2016 года

Лидером новогоднего кинопроката стала комедия "Холоп-2", заработавшая более 2,6 млрд рублей

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские фильмы в январе 2024 года могут собрать столько же, сколько отечественные картины заработали в кинопрокате за весь 2016 год, который тогда был объявлен в стране Годом кино. С таким прогнозом выступил Фонд кино, основываясь на данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой он выступает, за период новогодних праздников.

Ранее стало известно, что в период с 1 по 8 января российский бокс-офис составил рекордные 5,8 млрд рублей. При этом на отечественные фильмы, по данным Фонда кино, пришлось 95,4% от общего бокс-офиса - рекордные 5,5 млрд рублей. Лидером новогоднего кинопроката стала комедия "Холоп-2", заработавшая более 2,6 млрд рублей.

"В новогодние праздники 2024 года кассовые сборы поставили новый рекорд в современной истории кинопроката РФ: совокупные кассовые сборы за восемь праздничных дней составили 5,8 млрд рублей. <…> Больших кассовых сборов российские кинотеатры за новогодние праздники не достигли никогда. <...> С учетом данных результатов за январь 2024 года российские фильмы соберут столько же, сколько за весь 2016 год (8,6 млрд рублей в календарном 2016 году)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ЕАИС.

Как отметили в Фонде кино, объем кинопроката в денежном выражении, составившем за первые восемь дней 2024 года 5,8 млрд рублей, превзошел совокупные кассовые сборы новогодних периодов прошлых лет, превысив максимальные показатели новогодних праздников 2023 года. Тогда рынок кинопроката заработал 4,5 млрд рублей. "По сравнению с новогодними праздниками 2023 года кассовые сборы выросли на 29,6%, а количество проданных билетов возросло на 10,5%", - указано в отчете.

В период новогодних праздников 2024 года среднесуточные кассовые сборы от продажи билетов достигли 724,0 млн рублей: ежедневные сборы кинотеатральной сети увеличились в среднем на 165,5 млн рублей в день по отношению к новогоднему периоду 2023 года. Среднесуточная кинотеатральная посещаемость составила 1,8 млн, в среднем ежедневно кинотеатры посещали на 175 тыс. зрителей больше, чем в аналогичный период прошлого года. В Фонде кино добавили, что в период с 1 по 8 января 2024 года на сеансы фильмов в российских кинотеатрах продали 14,8 млн билетов. Сеансы отечественных фильмов посетили 14,2 млн человек, обеспечив 96% посещаемости в период новогодних каникул.