В Архангельске воссоздали радиорубку первой полярной станции Земли Франца-Иосифа

Как уточнил начальник отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка "Русская Арктика" Евгений Ермолов, станция действующая

АРХАНГЕЛЬСК, 9 января. /ТАСС/. В национальном парке "Русская Арктика" в Архангельске воссоздали первую радиостанцию самого северного в России архипелага Земля Франца-Иосифа, это реконструкция радиорубки начала 1930-х годов полярной станции "Бухта Тихая", рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка Евгений Ермолов. Станция действующая, с ее помощью можно принимать и передавать радиосигнал.

"Это прямо начало 1930-х годов, все сделано по фотографиям. Здесь приемник и большой передатчик, радиощиты разборные, с помощью которых регулировали напряжение тока и прочее, вот они не функциональные, создают антураж. А приемник принимает, передатчик передает, достаточно "выкинуть" антенну", - сказал Ермолов.

Созданием радиорубки в "Бухте Тихой" руководил полярный радист Эрнст Кренкель, он был участником первой зимовки на Земле Франца-Иосифа в 1929-30 годах. Сам он в этой рубке не работал, первая радиостанция размещалась в первом жилом доме полярной базы. "А в 1930-м году пришел пароход, и они собрали радиорубку, и Кренкель принимал участие в ее строительстве. Есть документальная хроника, где он подметает крылечко от щепок, закрывает дверь, на мачту поднимается, антенну натягивает", - рассказал собеседник агентства.

Сначала в нацпарке планировали, что воссозданная рубка разместится на остове Гукера, где сохранился комплекс строений станции "Бухта Тихая", и сейчас находится сезонная база парка. Предполагалось, что туристы будут приходить в радиорубку, знакомиться с ее историей, и связываться, например, с ледоколом или лайнером, на котором они прибыли. Но во время пандемии поток туристов на Землю Франца-Иосифа значительно сократился, в последние три года на архипелаг заходят лишь единичные суда. Поэтому пока радиорубка останется в Архангельске. По словам Ермолова, возможно, в дальнейшем ее перевезут на остров Гукера.

О станции и нацпарке

Полярная станция "Бухта Тихая" была открыта на острове Гукера Земли Франца-Иосифа 30 августа 1929 года, став первым поселением на архипелаге. Название бухте дал русский полярный исследователь Георгий Седов, экспедиция которого провела здесь зимовку в 1913-1914 годах. В настоящее время на территории станции "Бухта Тихая" находится база национального парка "Русская Арктика".

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная особо охраняемая природная территория России и Евразии. Парк включает в себя северную часть острова Северного архипелага Новая Земля и полностью архипелаг Земля Франца-Иосифа.