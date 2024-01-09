В Грозном перенесли заседание по делу обвиняемого в сожжении Корана на 17 января

Ожидалось, что во вторник суд опросит свидетелей по делу Никиты Журавеля

ГРОЗНЫЙ, 9 января. /ТАСС/. Висаитовский районный суд Грозного отложил рассмотрение дела в отношении Никиты Журавеля на 17 января по ходатайству его адвоката Юлии Антоновой, которая находится на выезде.

"Перенести судебное заседание на 17 января по ходатайству защиты подсудимого", - огласил судья.

Ранее в суде в качестве потерпевших выступили 13 имамов грозненских мечетей. Ожидалось, что во вторник суд опросит свидетелей по делу Журавеля.

Журавеля обвиняют по двум статьям УК РФ: об оскорблении чувств верующих, совершенном в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов, а также о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Он был задержан в мае в Волгограде. В ходе допроса молодой человек признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело было передано для расследования в следственное управление СК РФ по Чеченской Республике. Позже его доставили в СИЗО Грозного.