В Белгороде чиновников и бюджетников отправили на курсы экстренной доврачебной помощи

Обучение уже прошли работники сельхозпредприятий региона

ТАСС, 9 января. Сотрудники органов госвласти и местного самоуправления, а также работники бюджетных учреждений в Белгороде до конца января должны пройти курсы оказания экстренной доврачебной помощи, такое поручение дал губернатор региона Вячеслав Гладков на оперативном совещании в облправительстве.

"До конца января провести обучение сотрудников органов государственной власти, органов местного самоуправления, работников бюджетных учреждений, расположенных, в первую очередь, в Белгороде, с целью формирования навыков оказания первичной доврачебной экстренной помощи", - сказал Гладков.

Губернатор напомнил, что ранее обучение навыкам оказания экстренной доврачебной помощи прошли работники сельхозпредприятий. "В связи с тем, что ситуация продолжает оставаться напряженной, я думаю, что этот навык нужен всем", - добавил глава региона.

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны России заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.