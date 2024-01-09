На Украине из-за непогоды без света остаются более 1 тыс. населенных пунктов

Больше всего отключений в Днепропетровской, Кировоградской областях и на юге Украины

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Отключения электроэнергии из-за непогоды зафиксированы в 1 025 населенных пунктах Украины. Как сообщило министерство энергетики страны, больше всего отключений в Днепропетровской, Кировоградской областях и на юге Украины.

"Из-за непогоды, которая не утихает на Украине, обесточено 1 025 населенных пунктов. Из-за шквального ветра, обледенения линий больше всего отключений в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Уточняется, что в Днепропетровской области без электроснабжения остаются 29 тыс. потребителей в 324 населенных пунктах. В Одесской области обесточены 268 населенных пунктов, в Николаевской - 215, а в Кировоградской - 146.

Кроме того, отключения фиксируют в Черниговской и Черновицкой областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. "Аварийные бригады в пострадавших от непогоды регионах переведены на круглосуточный режим работы. Туда направляется дополнительная техника из других областей. Однако работу и передвижение усложняет гололед", - добавили в ведомстве.

8 января Минэнерго Украины сообщало, что в стране из-за непогоды обесточены 930 населенных пунктов.