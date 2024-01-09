В микрорайоне Космонавтов в Дмитрове частично возобновили подачу отопления

Работы планируется завершить в кратчайшие сроки

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Более чем в 20 многоквартирных домах, а также в школе и детском саду в микрорайоне Космонавтов Дмитровского округа возобновили подачу отопления и горячего водоснабжения после аварии на теплосети, проинформировал глава муниципалитета Илья Поночевный.

"В школу, детский сад и 22 многоквартирных дома уже возобновлена подача отопления и горячего водоснабжения", - написал он в Telegram-канале.

Поночевный добавил, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. В настоящее время без отопления остаются восемь домов. Работы планируется завершить в кратчайшие сроки.

По словам Поночевного, ситуацию он держит на личном контроле и обещает оповещать жителей о ходе ремонтных работ.

Утром 9 января глава муниципалитета сообщил, что в микрорайоне Космонавтов на теплосети от котельной образовалась утечка. Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения.