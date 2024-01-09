Путин предоставил российское гражданство боксеру Джонсону

Представитель спортсмена сообщил, что боксер взял себе отчество Владимирович в честь президента России

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Джонсон подал документы на получение российского гражданства в сентябре 2023 года. Представитель спортсмена сообщил ТАСС, что боксер взял себе отчество Владимирович в честь президента России. В комментарии ТАСС Джонсон рассказал, что хочет жить в Самаре, а позднее промоутер Владимир Хрюнов сообщил агентству, что спортсмен оформил себе ипотеку на жилье в городе.

Джонсону 44 года, на профессиональном ринге он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года американец проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе. Украинский спортсмен одержал 39-ю победу в карьере, однако боксер из США стал лишь вторым, кто проиграл ему не нокаутом, проведя на ринге полноценные 12 раундов. В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету, но уже в следующем году не смог защитить пояс, уступив техническим нокаутом хорвату Петару Милашу.