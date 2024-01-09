В Калужской области заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю снизилась на 68,9%

При этом эпидпорог в регионе по-прежнему превышен на 21%

ТАСС, 9 января. Эпидемиологический порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом среди жителей Калужской области снизился за неделю на 68,9%, сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"На первой неделе 2024 года в Калуге и Калужской области эпидемический процесс по заболеваемости ОРВИ заметно снизил свою интенсивность. Было зарегистрировано 4,4 тыс. случаев ОРВИ и 14 случаев гриппа. Темп снижения заболеваемости относительно 52-й недели 2023 года - 68,9%. Показатель заболеваемости по совокупному населению - 44,2 на 10 тыс. населения, что на 21% выше уровня порогового значения. Эпидемический порог - 36,5", - говорится в сообщении.

На предыдущей неделе зарегистрировано практически 14,2 тыс. случаев ОРВИ и 14 случаев - гриппа.

Заболеваемость ниже эпидпорога наблюдается у детей раннего возраста - на 75,6%, дошкольников - на 47,7% и школьников - на 63,7%. У взрослых превышен порог на 67,7%.

Также уменьшилось количество госпитализированных с симптомами ОРВИ. "В стационары региона госпитализировано 5 человек, на предыдущей неделе - 64, темп снижения составил 92,2%", - отметили в Роспотребнадзоре.