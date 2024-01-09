Роспотребнадзор объяснил требование о привлечении владельцев "Мутабора" к ответственности

Оно связано с присутствием больного инфекционным заболеванием на "голой вечеринке"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Требование Роспотребнадзора о привлечении владельцев клуба "Мутабор" к административной ответственности связано с присутствием больного инфекционным заболеванием на "голой вечеринке". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Лефортовского суда Москвы, где рассматривается дело.

"Среди доказательств по делу имеются карта инфекционного больного и копия чека на приобретение пива", - сказал судья Антон Каргальцев. Вместе с тем он согласился с просьбой представителя администрации клуба перенести заседание на 10 января для ознакомления с материалами дела.

ООО "Арт центр", владеющее клубом "Мутабор", обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах). По этой статье юридическому лицу грозит наказание от штрафа в размере 30-50 тыс. рублей до приостановки деятельности на срок до 90 суток.

Гостями "голой вечеринки" 21 декабря в "Мутаборе" были многие певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После отбытия ареста он был вновь арестован за мелкое хулиганство на 10 суток.