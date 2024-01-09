В Краснодарском крае предупредили о возможном подъеме воды в реке Кубань

В регионе действует штормовое предупреждение из-за сильного дождя

КРАСНОДАР, 9 января. /ТАСС/. Подъем воды в реке Кубань с превышением неблагоприятных отметок ожидается в ближайшие дни в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале управления дорог "Черноморье".

"Сегодня, 9 января 2024 года, в период с 14:00 мск и до конца суток, а также в течение суток 10 и 11 января в связи с ожидаемым усилением северо-западного ветра в нижнем течении реки Кубань (Темрюкский район) ожидается подъем уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.

7 января региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение в Краснодарском крае из-за сильного дождя, а также опасности схода лавин в горах. Из-за непогоды ожидается подъем воды в притоках реки Кубань в районе Горячего Ключа, Северского, Абинского, Крымского районов и на реках Черноморского побережья в районе Геленджика и Туапсинского района.