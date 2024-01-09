Троицкую линию метро в Москве планируют достроить до конца 2028 года

Ветка длиной 42 км с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. 17 станций Троицкой линии Московского метрополитена планируется Ввести в эксплуатацию до конца 2028 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строительство Троицкой линии метро ведется поэтапно. В 2024 году планируется достроить 11 станций от "ЗИЛ" до "Коммунарки". До конца 2028 года будут завершены работы на еще шести станциях от станции "Сосенки" до "Троицка", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что Троицкая линия метро обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы. Благодаря этому метро получат районы, прилегающие к Ленинскому проспекту на юго-западе Москвы.

"Троицкая линия снизит нагрузку на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена и позволит сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети, что, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию. В частности, Сокольническая линия метро разгрузится на 11%, Калужское шоссе - на 15%", - добавили в пресс-службе.

Ветка длиной 42 км с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД. Станции "ЗИЛ" и "Крымская" будут пересадочными на одноименные станции МЦК. С "Новаторской" можно будет пересесть на Большую кольцевую линию метро, с "Академической" - на Калужско-Рижскую линию. На станции "Коммунарка" будет организован пересадочный узел с Сокольнической линией. В перспективе на станции "ЗИЛ" планируется организовать пересадку на Бирюлевскую линию метро.